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Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

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