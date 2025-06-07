Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçik ile telefonda bayramlaşarak, "Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla dün Kütahya'ya giden ve bayram namazını Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazının ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.