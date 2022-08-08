Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı.

Erdoğan, burada katlımcılara hitap ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta başlayan ve dün gece ateşkes sağlanan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değindi.

2 devletli çözüm

15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılara ilişkin Erdoğan, Filistin halkına desteğini bir kez daha yineledi.

Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Erdoğan, " İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi, ülkemizin çıkarları yanında Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunma için de kullanıyoruz.

Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi, Türkiye'nin 2 devletli çözüme verdiği önemi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz.

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz.

Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'yi Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında da net bir tavır sergiledik.

Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. " dedi.