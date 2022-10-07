Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii’ne geçti. Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gazetecilere kandil simidi de dağıttı.

"PUTİN İLE BİR ARAYA GELME DURUMUMUZ OLACAK"

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "Bugün sayın Putin’in doğum yıl dönümü. Hem Putin’i tebrik edeyim hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti. Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar 3-4 gün içerisinde bir etraflıca bir görüşme yapabilsek iyi olur. Önümüzde bizim bir de Asya platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin’in de gelme durumu olursa o zaman orada buluşmak suretiyle etraflıca gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon ama Asya platformunda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı’yla görüşecek misiniz sorusuna ise Erdoğan, "Ben ikisiyle de görüşüyorum" yanıtını verdi.