Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı olsun. Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran, bakanlıklarımızı, özel kurumlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Diğer şehirlerimiz gibi Bursaya'da sık sık gelip vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Bursa'yı son 1 ay içerisinde 3 kez ziyaret ettik. Son olarak Togg'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk.

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda'mız milletimizin yaşadığı tüm sıkıntılara, çalkantılara bizzat şahitlik etmiştir.

Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Son 20 yıldaki başarı hikayesinin arkasında siyasi istikrar var. Hükümetlerin ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı durumlarda istikrardan bahsedilemez.

Türkiye ilk defa orta ve uzun vadeli planlar yapabilme ve bunları hayata geçirebilme kabiliyetine kavuşmuştur.

Ülkemizin küresel siyasetteki özgül ağırlığı gittikçe artıyor. Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye'nin yıldızı daha çok parlıyor. Afrika'dan Asya'ya ilham kaynağı oluyor.

Başta devrim otomobilleri olmak üzere geçmişte defalarca yaşadık. Ülkemizde çarpan etkisi yaratacak projelerin daha emekleme aşamasındayken nasıl engellendiğini gördük.

Daha sandıktan çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projeleri dillerine dolamaya başladılar. Firmalarımızı itibarsızlaştırmaya başladılar. Pek çok yatırımımızı hedef aldılar, tüm dünyada başarısıyla adından söz ettiren firmalarımıza iftira attılar.

Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı.

Bunların tek derdi, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.

Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır. İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız.

Yabancı ekonomi komiserlerinden medet uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız.

Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz.