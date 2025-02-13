Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Saygı Uçuşu"nu izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı. Pakistan ile Türkiye arasında 24 anlaşma imzalandı.

Erdoğan daha sonra, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz." dedi.