Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, "Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız" dedi.

ABD Başkanı Trump dahil dünya liderleri Türkiye'nin başarısını teyit ediyor. Türkiye, ayağına vurulan prangaları parçaladıkça gücünü en üst seviyede kullanıyor. Ülkemizdeki muhalefet ne yazık ki bunların hiçbirini görmüyor. Bunlar birer başlangıç, inşallah daha iyi yerlerde olacağız. Milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyıl'ını mutlaka inşa edeceğiz.

Tarihi bir sorumluluk üstlendik Dünyada kartların yeniden karıldığı dönemde ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye'yi sadece güçlenerek çıkarmayacağız aynı zamanda asırlık hayallerimizi de gerçeğe dönüştüreceğiz. Rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz yok. Kırgınlığa gönül koymaya yer yok. Biz işimize bakacağız.