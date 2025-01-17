Erdoğan, "Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, hadiselere müdahiliz, mazlum ve mağdurların yanındayız." dedi.

Hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Suriye’den Gazze’ye, gönül coğrafyamızın tamamında varız. Mazlum ve mağdurların yanındayız. Hadiselere müdahiliz, mazlum ve mağdurların yanındayız. Elbette bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip ederken, sokağın nabzını tutmaktan, vatandaşın sesine kulak vermekten geri durmuyoruz. Dış politika kadar önemli bir diğer önceliğimiz, milletimizin canını yakan hayat pahalılığı meselesini çözmektir. Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır. Bunun için evvela enflasyonu düşürmeyi, fiyatlardaki dengesiz artışların önüne geçmeyi, piyasalardaki istikrarı tekrar güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde istihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletimizin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda inşallah çoğu gitti, azı kaldı. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha kalıcı ve tesirli hale gelecektir. Milletimizden sabırlı olmasını istiyoruz.

Öte yandan ihale yolsuzluğu soruşturmalarına da değinen Erdoğan 'Daha turpların büyüğü heybede' dedi.

Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına, kendisini fazla yormasın yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak." diye konuştu.