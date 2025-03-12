Erdoğan, "Türkiye'yi, bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek, 'barış diplomasisinin' merkez üslerinden biri haline getiriyoruz." dedi.

Türkiye olarak sadece iyilik sancağını değil, barışın, güven ve huzur veren iklimini başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yürüttüğümüz çabaların semerelerini toplamaya başladık. Türkiye'yi bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek barış diplomasinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz.

Öte yandan İstiklal Marşımızın kabulünün 104. sene-i devriyesine de değinen Erdoğan, İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle yad ediyorum dedi.

Bugün son derece anlamlı bir yıldönümü, İstiklal Marşımızın kabulünün 104. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ülkemizin Milli Marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçektir ki İstiklal Marşımız sıradan bir şiir de sıradan bir marş da değildir. Bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşımız, aynı zamanda necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere, kelimelere harf harf işlenmiş sembolüdür.