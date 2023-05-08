Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktıkları sürece dergi kapaklarından milletimi tehdit edenler bize sökmez." diyerek dış basına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kırklareli bugün bir başka. Biz Kırklareli'ni çok seviyoruz. Kırklarelili kardeşlerim başımızın tacı, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz Kırklareli'ni hasretle selamlıyorum. Kırklareli'ni gerçekten çok özlemişim. Bugün bizi bağrınıza bastınız, bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

"TEHDİTLER BİZE SÖKMEZ"

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktıkları sürece dergi kapaklarından milletimi tehdit edenler bize sökmez. Bunlara ülkemizi vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin üstesinden biz böyle geldik. Nice saldırıyı nice ihaneti işte böyle savuşturduk. 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi Alevi Sünni, Türk Kürt Roman diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Buradan çocukluğumu beraber geçirdiğim Roman kardeşlerimi selamlıyorum.

MUHALEFETE ÖCALAN VE SELO TEPKİSİ

Türkiye Yüzyılını sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Ne diyorlar Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Selo ne yaptı Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi öldürdü. Nerede cezaevinde Edirne'de birazdan oraya gidiyorum.

Buraya gelmeyen eşinize dostunuza akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyeceksiniz. Kırklareli'nde kapısı çalınmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Şimdi Kırklareli'ne soruyorum hazır mıyız? 14 Mayıs'ta "Durmak yok yola devam" diyor muyuz?

"PARTİMİZİN UFKUNU BURADA ÇİZDİK"

Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda Kırklareli bize kucak açtı. Yüz binler bizi Pınarhisar Cezaevi'ne gönderirken bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'da haksız şekilde tutulduğumuz o günleri istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koştu.

Kardeşlerim muhalefetin engel çıkardığı projelerimizi saymaya kalksak bitiremeyiz. Bunlara rağmen ülkemiz için en hayırlısı neyse onu yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Bunu da Kırklareli'nin desteğiyle beraber başaracağız.

"VAAT BOHÇASININ AĞZINI BAĞLAYIP SANDIĞA ATIYORLAR"

Seçim bittikten sonra vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa atıyorlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır biz 2002'de buna son verdik. Seçim meydanlarında neyi vaat ediyorsak onu tek tek hayata geçiriyoruz. EYT'lilerin talebini karşıladık. Yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının "Böyle bir gaz yok" dediği Karadeniz gazını getirdik. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, biz de yalan yok. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturadan düşeceğiz.

Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz

2013'e geldiğimizde IMF'e olan borcumuzu bitirdik. 2013'ten sonra bir kuruş almadık. Bay bay Kemal'in sözcüsü ve İP'in mensubu otel lobisinde görüştü. Bize IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Biz böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın. Onun gibi gizli gizli buluşup sözler vermeyeceğiz.

"KİRA MESELESİNİ BİZ ÇÖZERİZ"

Kardeşlerim bunca altyapıyı üstyapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız para ile mi yaptık. Çanakkale Köprüsü'nü tefecilerden aldığımız para ile mi yaptık. Ziya paşa çok güzel bir söz söylemiş. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Aşkı olmayandan ufku olmayandan bu ülkeye ne de Kırklareli'ne hayır gelir. Kumar mı noter mi olduğuna karar vermeyen masadan Kırklareli'ne hayır gelir mi? Sabah akşam didişen koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi? Bizim vaadimiz açık; ülkemizin kalkınma hamlelerini nasıl gerçekleştirdi isek bugün de milletimizin ne meselesi varsa biz çözeriz. Kira problemini de biz çözeriz. 30 milyar lira kamu yatırımı yaptık Kırklareli'ne. Bay bay Kemal senin belediye başkanın Kırklareli'ne ne yaptı? Gelirken yolların halini gördüm, rezalet. İstanbul, Ankara ortada, rezalet.