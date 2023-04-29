Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in birlikte geldiği Togg, TEKNOFEST alanına girişte tek sıra dizilen gençler tarafından karşılandı. Gençler, Togg'un üzerine kırmızı ve beyaz renklerde karanfil attı.

Erdoğan ve Aliyev, alana gelişleri esnasında "Çırpınırdı Karadeniz" ezgisiyle karşılandı.

Ana sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, alandaki vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı. Daha sonra Erdoğan, Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile TEKNOFEST paydaşları, TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Libya Başbakanı Dibeybe: Halkına, milletine gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz

Sahnede hazır bulunan paydaşlarla fotoğraf çekiminin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, festival alanındakilere hitap etti.

Dibeybe, konuşmasında şunları kaydetti;

Çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Sözlerimin başında sağlığınızın devamını dilediğimi ifade etmek isterim. Çok değerli katılımcılar. Geçmiş Ramazan Bayramı'nızı tebrik etmek istiyorum. Allah nice bayramları iki halkımıza ve İslam alemine hayır ve bereketle yaşatsın diyorum. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları, Türk halkı ile Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz.

Kardeşim Cumhurbaşkanı, son günlerde açılışını yapmış olduğunuz Akkuyu Nükleer Santrali ile Türkiye'yi kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral tarafından temin edilmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve katılımcılar bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ile yönetimi ile ve sahip olduğu büyük olanaklarla bütün engellere karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz. Teknoloji ve havacılık festivalindeyiz buradaki tüm katılımcılara Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı özellikle teşekkür etmek isterim.