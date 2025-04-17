‘Terörsüz Türkiye’ mesajı veren Erdoğan '40 yıldır kanımızı emen, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulduğumuzda Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup, terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda inşallah önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır. .