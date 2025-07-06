Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.