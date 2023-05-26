Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadınların Türkiye'si isimli programda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 28 Mayıs'a saatler kala bir kez daha "rehavet" uyarısında bulunurken; "Sandığın telafisi yok" dedi.