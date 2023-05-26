Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadınların Türkiye'si isimli programda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 28 Mayıs'a saatler kala bir kez daha "rehavet" uyarısında bulunurken; "Sandığın telafisi yok" dedi.