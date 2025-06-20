Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’ta depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kentte yapımı tamamlanan Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilen 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’nin ardından, bölgede yaşayan bir depremzede ailenin evine konuk oldu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, aile bireyleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında, aile fertleriyle hatıra fotoğrafı da çektirildi.