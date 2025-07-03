Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yapay zeka vizyonunu yansıtan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri yapay zeka teknolojisiyle dijital olarak canlandırıldı. Yerli bir girişim tarafından geliştirilen bu video, Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedeflerini kamuoyuna aktarmak amacıyla hazırlandı. Kacır, paylaşımında “Yapay Zeka Fonu ile yerli girişimleri büyütmeyi hedefliyoruz” diyerek, Türkiye’yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirme kararlılığını vurguladı.