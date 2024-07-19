Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşmasında "Lafa Gelince Atatürk Konusunda Mangalda Kül Bırakmayanların Çürümeye Terk Ettiği Savarona Yatına Sahip Çıkan Yine Biz Olduk." Dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri Cumhuriyetin Arkasına Saklanıp Osmanlı Karşıtlığı Yaparken, Biz Hiçbir Zaman Ayrım Gözetmeden Tarihimizin Tüm Dönemlerini Kucakladık." İfadelerini Kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugünden İtibaren Halkımıza Açtığımız Bu Mekanı, Önümüzdeki Ayın Sonuna Kadar, Bu Ay Dahil, Ücretsiz Olarak Ziyarete Açmış Olacağız." Dedi.