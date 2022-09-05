Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, konuşmasında "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir." ifadelerini kullandı.

Büyüme rakamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program sonunda milli geliri 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"Vatandaşlarımızın icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz"

"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz"