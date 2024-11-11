Erdoğan, "Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizler, 'Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik.' diyen bir medeniyetin mensubuyuz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda, özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.