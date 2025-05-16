Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılışı için gittiği Arnavutluk'ta, Başbakan Edi Rama tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan daha sonra Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz” dedi

Gazze’de yaşanan felaketlere de değinen Erdoğan “Gazze'de ateşkesin tesisi için de Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelere de değinerek “AB tarafından sabık rejime getirilen yaptırımların ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.