Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.

"Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin"

Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, emekçilerle bir araya geldiği iftar programında gündemi de değerlendirdi.

"Muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.