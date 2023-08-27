Sıcaklık Çarşambaya Kadar Kademeli Azalacak Sıcaklık Çarşambaya Kadar Kademeli Azalacak

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.