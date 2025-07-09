Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yaptığı son grup konuşmasında terörle mücadele konusunda güçlü mesajlar verdi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan şehit haberleri üzerinden vatan sevgisini ve kararlılığını vurguladı. Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması hedefi, hem bölgesel hem de ulusal güvenlik açısından önemli bir adım olarak sunuldu.

Ayrıca DEM Parti ile yapılan görüşmeye olumlu baktığını ifade etti. Yakında açıklanacak olan “tarihi müjde”nin bu süreçle bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan, orman yangınlarına ve iklim değişikliğine karşı başlatılan yeni yasa ve tedbirlerle de çevre politikalarında bir dönüşüm hedeflendiği belirtildi.

Konuşmanın bir diğer dikkat çekici yönü, CHP’ye yönelik eleştirilerdi. Erdoğan, seçimlerin erkene alınmayacağını belirterek siyasi istikrara vurgu yaptı.