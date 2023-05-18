Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Erdoğan: "CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerde valilikler ve kaymakamlıklara başvursun” dedi.

"CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa, hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD, bu yardımların kesintisiz olarak sürmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve kabinenin teşekkülü gibi zaman sınırı olan çalışmalarla ilgili hazırlıklarımızı da yürüteceğiz. Bu şekilde 28 Mayıs'a kadar, kimseyi yormadan, germeden, suhuleti koruyarak, milli iradenin üstünlüğüne olan güvenimizle yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımız, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanacakları için daha konsantre ve etkili bir çalışma gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Hep birlikte gürültüsüz, patırtısız bir tarzda, ruberu, yüz yüze çalışmalara ağırlık vererek seçim gününe kadar teyakkuz halinde olacaktır."