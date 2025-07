Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelerin ülke genelinde memnuniyetle karşılanması gerektiğini vurgulayarak, “Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her biri bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli. Türkiye’nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısı, tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da geniş yankı buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk Bayrağı görselleriyle süsledi. Şehir merkezinin dört bir yanında yer alan dijital ekranlar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.

“Vatandaştan Tam Destek”

Büyükşehir Belediyesinin bu anlamlı hamlesi, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla şehirde milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Birçok vatandaş, bayrak görselleri karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederken, Kahramanmaraş’ın bu duyarlılığı Türkiye’nin birlik mesajına güçlü bir destek oldu.