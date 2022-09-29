Erdoğan, "Ben bunları düşünmek istemiyorum. Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir" yanıtını verdi.

"Dünya bir nükleer savaşa ya da 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Sizin böyle bir endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır.

Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar."