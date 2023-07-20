Togg'un sürücü koltuğuna oturan Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'nin ünlü Corniche Cadde'sinde bir süre tur attı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konakladığı otele getiren Al Nahyan otelden de Togg ile ayrıldı.

