KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz Kahramanmaraş'ı ve deprem bölgesini sadece yıkılan binaları yerine koyarak değil, geleceğe daha güçlü taşıyacak projelerle ayağa kaldırıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Yılmaz, deprem bölgesini ayağa kaldırmaya devam ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde yeni okul, hastane, çarşı, park ve spor alanları inşa ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz, sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü olacaktır. 97 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu hastane sağlık kompleksi niteliğindedir. 400 yatak kapasitesine, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon olanakları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Şu anda sağlıkta deprem öncesinin bile yatak kapasitesinin üstüne çıkmış durumdayız. Bu hastane çok sayıda fore kazıkla yapılmış ve depreme dayanıklı bir hastanemiz. Estetik ve güzel bir hastanemiz. Kahramanmaraşımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır."

Bin yatak kapasiteli Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve bin yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi'nin projesini de tamamladıklarını dile getiren Yılmaz, hastanelerin ihale süreçlerinin bu yıl tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ı kalkındırmaya devam edeceklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sadece sağlık alanında değil, eğitimden ulaşıma, tarımdan sanayiye, enerjiden spora kadar her alanda Kahramanmaraş'ı geliştirmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Şehrimize 17 bin 500 kişilik modern bir stadyum kazandırıyoruz. Ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Kahramanmaraş-Göksun yolunu hizmete açarak Güneydoğu Anadolu'yu İç Anadolu ve Karadeniz ile bağlayan stratejik bir güzergahı tamamladık. Ayrıca Andırın-Göksun, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep, Kahramanmaraş-Çağlayancerit il yollarında çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Kahramanmaraş Havalimanı'nı büyüttüklerini ve 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası inşa edileceğini belirten Yılmaz, hava ulaşımı daha konforlu hale getireceklerini aktardı.

Tarım ve su projeleriyle üretimi güçlendireceklerine işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 454 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Şimdi de Kısık Barajı'nın inşaatına başlıyoruz. 12 milyar lira yatırım bedeline sahip bu projeyle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimize yılda 31 milyon metreküp içme suyu sağlayacağız. Bununla çiftçilerimize yılda 221 milyon lira gelir artışı sağlayacak ve 3 bin kişiye ek istihdam oluşacak. Biz Kahramanmaraş'ı ve deprem bölgesini sadece yıkılan binaları yerine koyarak değil, geleceğe bu illerimizi daha güçlü taşıyacak projelerle ayağa kaldırıyoruz. Sadece konut yapmıyoruz. Okullarıyla, sağlık merkezleriyle, ticaret alanlarıyla, sanayisiyle, tarımıyla, spor tesisleriyle yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Kahramanmaraş, sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle bölgenin lokomotif şehirlerinden bir tanesi."

- "İşimiz polemik yapmak değil, millete hizmet etmek"

Deprem sonrası küçük işletmelere önemli destekler verdiklerini söyleyen Yılmaz, bu desteklere devam edeceklerini ifade etti.

Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim siyasetteki anlayışımız şudur, ne söylediysek yapma gayreti içinde oluruz. Yapamayacağımız şeyi de söylemeyiz, prensibimiz budur. Söylediklerimizin arkasındayız ve birer birer hayata geçiriyoruz. Bazen şu veya bu sebeple 3 gün gecikir 5 gün öne gelir. Elde olmayan kontrol edemediğimiz bir takım faktörler olabilir. Ana hatlarıyla bakarsanız çok şükür bugüne kadar da mahcup olmadık böyle de devam ediyoruz. Bizim işimiz laf değil, icraat. İşimiz polemik yapmak değil, millete hizmet etmek. Bu siyasi anlayışla da yolumuza devam ediyoruz."

Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yılmaz ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha sonra hastanede tedavi gören iki vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.