Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir. Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, "Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum. Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir. Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmamalıdır" dedi.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum"