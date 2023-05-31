Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında mevcut bakanlarla son kez toplandı.

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.

Beştepe'deki kabine toplantısı saat 16.30'da başladı.

Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantısını bugün gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.