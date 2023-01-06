Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde tercihini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Çelik, çevre-yaşamda Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karelerini seçti.

Çelik, oylamaya sunular fotoğrafların her birinin diğerinden başarılı çalışma olduğunu belirterek, "Fotoğraflarda ciddi emekler olduğunu gördüm. Seçerken de çok zorlandım. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Anadolu Ajansına da başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ağaç dikme kampanyasına katıldıklarını aktaran Çelik, bu sene AA sayesinde bir dikili ağacının daha olduğunu dile getirdi.