Başsavcı Tiryaki Konuşmasında Sosyal Medya Da Çok Fazla Yankı Uyandıran Ebrar Sitelerinin Müteahhidinin Tahliye Edildiği Konusundaki Paylaşımların Gerçek Olmadığını Dile Getirerek Tutukluluk Halinin Devam Ettiğini Sözlerine Ekledi.

Başsavcı Tiryaki Konuşmasının Devamında Depremin Bir Diğer Simge İsimlerinden Biri Olan Ezgi Apartmanı İle İlgili Gelinen Süreci Basın Mensuplarıyla Paylaştı.

Başsavcı Tiryaki Soruşturmalarımız Delil Açısından Depremi Yaşayan Diğer İllere Göre Daha İyi Durumda Dedi.

Başsavcı Tiryaki Son Olarak Kolon Kesildiği İddia Edilen Tüm Binalarda Titizlikle İncelemeleri Yaptıklarını Söyleyerek Kolonun Kesilip Kesilmediğini Net Bir Şekilde Belirleyebildiklerini İfade Etti.

