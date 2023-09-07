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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

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KSÜ Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı ve KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler de yer aldı.

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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’ye yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki misafirperverliğinden ötürü Rektör Yasım’a teşekkür etti.