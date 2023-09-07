Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.
KSÜ Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı ve KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler de yer aldı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’ye yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki misafirperverliğinden ötürü Rektör Yasım’a teşekkür etti.