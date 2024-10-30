Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutlamak amacıyla gerçekleştirilen panayır, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler ve atölyelerle, özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği renkli bir organizasyon oldu. Şiir, müzik ve eğlencenin buluştuğu panayırda, çocuklar cumhuriyet coşkusunu gönüllerince yaşadı.

Her yaş grubuna hitap eden atölyeler, sergiler ve oyun alanları ile zenginleştirilen etkinliklerde, aileler de çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Etkinliğin son gününde ise Talha Bora Öge, katılımcılara hem şiirleriyle hem de şarkılarıyla duygusal anlar yaşattı. Sanatçının Cumhuriyet’in değerleri ve Türkiye’nin tarihi yolculuğuna vurgu yapan şiirleri ile milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden canlandı. Öge’nin performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı ve cumhuriyet panayırı, bu duygusal kapanışla katılımcıların hafızalarında derin izler bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş yıldönümünü kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Panayırı’nda sahne alan ünlü şair ve radyo programcısı Talha Bora Öge, organizasyonda sahne almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sanatçı Öge, “Öncelikle bu muhteşem organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Adıyaman ve İskenderun’dan sonra Kahramanmaraş’a geldik. Milletimizi böyle birlik ve beraberlik içinde olmak görmek çok güzel. Buraya birçok kez geldim edeler beni seviyor bende onları seviyorum. İnşallah nice güzel buluşmalara” diye konuştu. 27 – 29 Ekim tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere 10 binin üzerinde çocuk aileleriyle birlikte katılım sağladı.