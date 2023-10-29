İstanbul'da ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları, Cumhuriyetin 100. yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi.

Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg Konvoyu'na katılmak için İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan 'Türkiye Yüzyılı Monolit Kuleleri'nden özel video gösterimleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kapadokya'da ise sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçarken, turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Erzincan'da da yamaç paraşütü pilotları, Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde de bir grup dalgıç, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.