İşletme sahibi Ahmet Yalçın, son dönemde taleplerin yaklaşık yüzde 350 arttığını söyledi.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil, mobilya, inşaat ve enerji sektöründe hizmet veren bir fabrika, 2008 yılında bayrak üretmeye başladı.

Kumaş, eşarp, takım bayrağı, ülke bayrağı gibi ürünler üretip Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç eden firma, son 15 yıllık süreçte Türk bayrağı üretimine ağırlık verdi.

Ayda ortalama 3 milyon metre kumaştan Türk bayrağı yapıp, yurt içi ve yurt dışı pazarına sürdüklerini belirten işletme sahibi Ahmet Yalçın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla bayrak siparişlerine yetişemediklerini söyledi.

Siparişlerin yaklaşık yüzde 350 oranında arttığını, aylık bayrak basımının 3 milyon metreden 10 milyon metreye çıktığını belirten Yalçın, gelen talepleri karşılayabilmek için kapasite artışı yaptıklarını belirtti.

"Şu an aylık 10 milyon metre üretim yapmaya başladık"

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk bayrağı üretmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ahmet Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin 100'üncü yılından dolayı bir yoğunluğumuz var. Bayrak basıyoruz. Dünya ülkeleri ekonomik krizle uğraşırken, Türkiye'deki bizim gibi işletmeler, dünyanın çeşitli ülkeleri ticari alışverişini bizlerle sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır bayrak üretimi yapıyoruz. Parti bayrakları, takım bayrakları, dünya ülkelerinin bayraklarının çoğunu biz yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 3 milyon metre bayrak üretimi yaparken şu an aylık 10 milyon metre üretim yapmaya başladık. Şu an Filistin bayrağı da yapıyoruz. İran, Irak gibi ülkelere de bayrak yapıp gönderiyoruz. Biz de bu yıl hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hem de şirketimizin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü çalışanlarımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız."