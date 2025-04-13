. Kar, buz ve kayadan oluşan mix bir rotayı aşarak zirve sırtına ulaşan dağcılar, bu tırmanışı Berit Dağı'nda Kuzey Kulvarı'ndan gerçekleştiren ilk ekip oldu.

Sabahın erken saatlerinde tırmanışa başlayan Tekelek ve Dişçeken, 3 saat süren yorucu bir yürüyüşün ardından mevsimlik Karagöl'e ulaştılar. Burada kısa bir mola verip, teknik hazırlıklarını tamamladıktan sonra kar, buz ve kaya etaplarından oluşan zorlu Kuzey Kulvarı rotasında tırmanışlarını gerçekleştirdiler.

Bu önemli başarı, Berit Dağı'nda dağcılık tarihinde bir ilk olarak yerini alırken, doğa tutkunları için yeni bir rota ve ilham kaynağı olmayı vaat ediyor. Tırmanışı gerçekleştiren ekip, zorlu doğa koşullarına karşı gösterdikleri kararlılık ve azimle bir başarı hikayesi yazdılar.