Anne, 112'yi Aradı, Hayat Kurtaran Yönlendirme Geldi

Osmaniye'nin Kırıklı köyünde yaşayan anne, 29 yaşındaki hidrosefali hastası oğlu E.A'nın nefes alamadığını fark edince panik içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Çağrıyı karşılayan acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, annenin endişesini fark ederek öncelikle onu sakinleştirdi.

"Engelli çocuğuma verdiğim erik boğazında durdu. Acil bana bir şey yapmanız, demeniz lazım." diyerek yardım isteyen anneye, Bolat vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını anlattı.

Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı

Annenin, tıp teknisyeni Bolat'ın sakin ve anlaşılır yönlendirmesiyle uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde çocuğun boğazındaki erik çıkarıldı. Olayın ardından ambulans ekipleri 9 dakika içerisinde adrese ulaştı ve E.A'nın sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Anneyim, O Endişeyi Çok İyi Anlıyorum"

Olay sonrası konuşan acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, yakın zamanda katıldığı "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi"nin böyle hayati bir durumda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüğünü belirtti.

Bolat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Mesleki tecrübem ve eğitim sayesinde bir hastaya yardımcı olmak benim için çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin yaşadığı endişeyi, korkuyu çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla birlikte annenin rahatlaması bana da yansıdı, çok mutlu oldum."

Vatandaşlardan 112'yi Doğru Kullanma Çağrısı

Sağlık ekipleri, vatandaşlara acil durumlarda soğukkanlı kalmaları ve 112 Acil Çağrı Merkezini bilinçli şekilde aramaları konusunda uyarıda bulunarak, gereksiz aramaların hayati durumlarda zaman kaybına yol açabileceğini hatırlattı.

Heimlich Manevrası Nedir?

Heimlich manevrası, solunum yolunu tıkayan cisimlerin çıkarılmasında kullanılan, hayat kurtarıcı basit bir ilk yardım yöntemidir. Özellikle yutkunma zorluğu, nefes alamama gibi durumlarda bilinçli bir şekilde uygulandığında, tıkanıklığın giderilmesini sağlar.

Osmaniye’de yaşanan bu olay, ilk yardım bilgisinin ve sağlık ekiplerinin yönlendirmesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.