Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Kızkalesi sahilinde bir araya geldi.
10 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar
Etkinlikte 10 metre derinliğe dalan katılımcılar, Türk bayrağı açtı, asker selamı verdi.
Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından dalgıçlar kıyıya döndü.
Hedefleri farkındalık oluşturmak
Dalış merkezi eğitmenlerinden Özgün Çağlayan Köse, farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladıklarını söyledi.