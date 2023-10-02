Düğün organizasyonlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Bu kez olayın adresi Adana.

Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda yaşananlar şaşkına çevirdi.

Geline para attılar

Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı.

Damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı.

Damat yere fırlattı

Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi.

Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.