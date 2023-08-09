Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahası kapandığı için dönemeyen Türk vatandaşları Dışişleri Bakanlığının düzenlediği özel seferle yurda döndü.

Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşları da Türkiye'ye getirildi.

Ülkede geçici süreliğine bulunan ve THY uçuşunu bekleyen Türk vatandaşlarının yurda dönüşü için Nijer makamlarından istisnai uçuş izni alındığı bildirildi.

Özel seferle dönen Türk vatandaşlarından Oktay Kutlu, devletimize teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.

