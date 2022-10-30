İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de bulunan boş bir binada yaşayıp, aynı zamanda binanın bekçiliğini yapan Mehmet Göçer’in (40) bulunduğu yere, 31 Mayıs Salı günü saat 10.00 sıralarında 3 şahıs motosikletle geldi.

Binaya girmek isteyen 3 şahsı gören Mehmet Göçer, uzaklaşmalarını söyledi.

Bina bekçisini beyzbol sopasıyla komalık ettiler

Uyarının ardından motosikletle sokaktan uzaklaşan şahıslar, bir süre sonra tekrar gelerek binaya girmek isteyince bekçi Göçer ile aralarında tartışma çıktı.

Saldırganlar, bekçi Göçer’i aralarına alarak beyzbol sopası ve motosiklet kaskıyla dövdü.

Ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bekçi Göçer’i ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ve bilinci kapalı olan Mehmet Göçer, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Komaya giren Göçer’in daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edildi.

Görüntüler tek tek incelendi

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli 3 şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahısları sokağa geldikleri motosikletin plakası ele verdi.

34 KN 5092 plakalı motosikletten yola çıkan polis, motosikletin sahibinin Hakan B. (28) olduğunu tespit etti.