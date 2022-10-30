Ligin 9.Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda Darıca Gençlerbirliği, ile karşılaşan Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Gümüşhane Bölgesinden Şahin Berker'in yönettiği Müsabakada Trabzon Bölgesinden Yakup Bulut ile Gümüşhane Bölgesinden Erdem Tanış yardımcı hakem olarak görev yaparken, Trabzon Bölgesinden Murat Kasap ise dördüncü hakem oldu. Müsabakanın 7. Dakikasında Ev sahibi ekip Penaltı kazanması ile oyunun seyri değişti ve Darıca Gençlerbirliği Secan Kaya'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda birçok poziyonlar hoyratça harcanırken 2. Yarıda da gol sesi çıkmadı ve maçı ev sahibi Darıca Gençlerbirliği 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.