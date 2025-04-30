Babasını ve/veya annesini kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz, başarılı ilkokul 4. sınıf öğrencilerine tam burslu ve yatılı eğitim sunan Darüşşafaka Cemiyeti, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla bu yıl da binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye hazırlanıyor. Kahramanmaraş’ta 400’ü aşkın potansiyel adayın bulunduğu sınava katılmak isteyen öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte başvurularını 20 Mayıs Salı gününe kadar yapabilecek.

Sınava katılacak öğrencilerin şu şartları taşıması gerekiyor:

• T.C. vatandaşı olmak,

• Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması,

• Maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim için yeterli olmaması,

• 2014 ve sonrası doğumlu olmak,

• 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta okuyor olmak.

Başvuru için gereken belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, dört vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi ve doldurulmuş başvuru formu yer alıyor.

Sınav Hangi Şehirlerde Yapılacak?

Darüşşafaka Giriş Sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Trabzon gibi toplam 42 ilde gerçekleştirilecek. 42 il dışında sınava katılacak öğrencilerin ulaşım masrafları ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak.

Başvurular Başladı

Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılmak isteyen öğrenciler, www.darussafaka.org adresinden veya Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına bizzat giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolü sonrası tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma hakkı kazanacak.