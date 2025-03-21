Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, milli maçta sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.

Kolombiya'da Brezilya karşısında maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, bir pozisyonda Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Davinson Sanchez'e sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve sedyeyle kenara aldı.

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, bu çarpışma sonrası Davinson Sanchez'i oyundan alarak bir başka Galatasaraylı Cuesta'yı sahaya sürdü.

OYUNDAN ÇIKARILINCA SİNİRLENDİ

Ancak bu karar Davinson Sanchez'i kızdırdı ve deneyimli stoper, oynayabilecek durumda olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Brezilya Milli Takımı'nda da kaleci Alisson oyuna devam edemedi.