Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Filistin halkına destek amacıyla "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde organize edilen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gecenin açılışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Filistin meselesine dair tarihsel ve toplumsal perspektifler ele alındı. Etkinliğe konuk olan Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Filistin’de yaşanan insanlık dramını ve bölgenin direniş tarihini katılımcılarla paylaştı.

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan ise sunumunda Filistin meselesinin Osmanlı’dan bugüne uzanan süreçteki kritik kırılma noktalarına değinerek, Filistin’in İslam dünyası için taşıdığı anlamı vurguladı.

Programa katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı konuşmada Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, “Bu tür programlarla hem tarihi bilinci diri tutmak hem de mazlum halklarla gönül köprüleri kurmak istiyoruz,” dedi.