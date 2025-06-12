Kaza Şeyh Edibali Bulvarı’nda Meydana Geldi
Kaza, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şeyh Edibali Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, A.S.T. yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Y. isimli kadına yaya geçidinde çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadının vücudunda ciddi uzuv kayıpları meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar büyük korku yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Ağır Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü Kaçtı, Polis Yakaladı
Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü A.S.T., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.