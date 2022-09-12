Kahramanmaraşlı iş insanı Arslan Deveboynu’nun sahipliğinde müzik sektöründe adeta bir markaya dönüşen Deka Müzik, çağın popüler dijital platformlarında da adından sıkça söz ettiriyor.

Bu bağlamda yayımladığı eserler sayesinde insanların teveccühünü toplayan Deka Müzik, gelinen süreçte Youtube’de 500 bin abone sayısını geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Deka Müzik’in kurucusu Arslan Deveboynu, Deka Müzik’in Serüvenini Anlattı.

konuşmasının devamında deveboynu, Mobil cep telefonu aksesuarları ile yeni teknoloji ürünleri sektörüne de bir adım attığını ve şimdilerde kocaman bir aile olduklarını söyledi.