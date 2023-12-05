Etid (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) İle Kmtso Katkılarıyla, Tobb Kahramanmaraş Genç Ve Kadın Girişimciler Kurulları İşbirliğiyle Deprem Bölgesi E-Ticaret Kalkınma Konferansı Gerçekleştirildi.

Hepsiburada, Trendyol, Google, Sahibinden.Com, Idea-Soft, T-Soft, Cimri Gibi Önemli E-Ticaret Platformlarının Konuşmacı Olarak Katıldığı Programda, Deprem Bölgelerine Özel Destek Programları Aktarıldı.

Burada Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Kmtso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer E-Ticaretin Ülkede Büyük Bir Paya Sahip Olduğunu Söyledi.

Tobb Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz E-Ticaret’in Önemine Vurgu Yaptı.

Tobb Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger İse Konuşmacı Olarak Gelen Tüm Firmalara Teşekkür Etti.

