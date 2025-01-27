Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılması planlanan konutların yüzde 45'inin teslim edildiğini açıkladı.

Deprem sonrası başlatılan yoğun çalışmalar sonucu, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202 konut hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim edildi. Yeni konut ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor. Bakanlık, yeniden inşa çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve daha fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalar, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası'nın işbirliği ve koordinasyonu içinde yürütülüyor